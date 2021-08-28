美國現在不急於承認塔利班（路透）

承不承認塔利班，儘管讓拜登政府傷腦筋，但承認牌也是美國施壓塔利班的利劍，畢竟美國掌握著國際金融體系的金鑰匙，緊掐著阿富汗的金脈與經援。此外，美國一旦承認塔利班，將起帶頭作用，鼓勵其他國家跟進。白宮發言人莎琪27日直言，美國與盟邦都不急著對塔利班做任何形式的承認，國務院發言人普萊斯也說，不確定31日完成撤軍後是否在阿富汗維持外交機構，可見美國現階段已排除立刻承認塔利班政府的可能。

拜登政府不急於承認塔利班政權，川普任內擔任白宮顧問的柯蒂斯（Lisa Curtis）也說，美國應該為承認塔利班政權設立一個高標準，把阿富汗人民的生存與權益視為雙方建交的附帶條件，否則將面臨大規模的人道主義危機。

美國前駐聯合國大使海莉則是直接警告拜登不要承認塔利班。她投書《華盛頓郵報》，稱：「拜登的阿富汗撤軍行動徹底慘敗，讓美國變得更加軟弱、更不安全，同時讓許多美國人和阿富汗人任由塔利班擺布。拜登絕不能承認這些野蠻人。」

美國之前明白表示，塔利班政權獲得承認與否，附帶條件是阿富汗不得作為恐怖主義基地，並且要尊重人權，尤其是婦女權益。

前白宮法律顧問布里奇曼（Tess Bridgeman）則提出4種可能劇本，認為拜登政府應不會偏離這4種情況。

第一：像中國與俄羅斯一樣，準備承認塔利班政府。

第二：有條件承認塔利班，把承認牌作為施壓塔利班的尚方寶劍，要求塔利班保障女權、打擊恐怖主義、成立團結民族的包容性政府等等。美國及其盟邦似乎偏好這個選項。

第三：承認政權，但不會建立全面的外交關係，屬於折衷策略。例如，若塔利班恢復極權統治，美阿關係將限於低層級的外交交流。

第四：不承認塔利班的政權，美國將繼續凍結阿富汗在美國的資產。這或許是改變塔利班態度和政策的終極施壓工具。