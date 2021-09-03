才剛公開放話要求七六人把自己交易出去的班西蒙斯，真的有機會跟拓荒者明星後衛利拉德聯手嗎？無視外界異樣眼光，利拉德3日公開按讚一張他跟班西蒙斯攜手打球合成照片，代表他很希望班西蒙斯可以跳槽拓荒者，跟自己成為真正的隊友。

也難怪利拉德如此表達迫切希望班西蒙斯加盟想法，因為拓荒者今年夏天幾乎在自由球場市場毫無斬獲，也始終沒有辦法滿足利拉德補強要求，假如可以找來班西蒙斯，或許能讓拓荒者在新球季打出不同以往的氣勢或戰績，利拉德當然很想成真。

儘管根據美國運動博弈網站最新開出的賠率，班西蒙斯目前跳槽拓荒者機率最高，接著才是灰狼、國王與勇士，問題是拓荒者恐怕拿不出足夠讓七六人滿意的交易籌碼，畢竟七六人要求最起碼必須用班西蒙斯換來一名明星級球員才行。

同時目前也在謠傳拓荒者對於挖來班西蒙斯存有疑慮，因為他跟利拉德恐怕很難在場上共存，畢竟兩人都需要大量的球權，假如班西蒙斯加盟拓荒者，他跟利拉德其中一人勢必做出犧牲，這也讓拓荒者相當遲疑到底要不要換來班西蒙斯，就算利拉德都表態了也不在意。