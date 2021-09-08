UFC格鬥賽本周出現凶殘的鏡頭，拳手朗特利(Khalil Rountree)以側踢攻擊對手的膝蓋，導致對手布考斯卡斯(Modestas Bukauskas)膝蓋受傷，布考斯卡斯無法再戰，朗特利以TKO獲勝！由於膝蓋韌帶受傷有可能直接斷送職業生涯，引來業界討論是否該將這招列為「禁招」。

Khalil Rountree ended his fight against Modestas Bukauskas with an oblique kick. pic.twitter.com/1iGRcHmeb3 — ESPN MMA (@espnmma) September 4 2021

拳手對打時通常以側身接敵，朗特利是左撇子架式（右拳右腳在前），他以右腿猛烈踢擊布考斯卡斯的左膝（正拳架式，左拳左腳在前），一招就將他擊倒。朗特利的力道相當大，幾乎是直接踩下去破壞對手的膝蓋。

UFC拳手穆罕默德(Belal Muhammad)、希爾(Jamahal Hill)都呼籲這個招式應該要被永久封印，因為這不像在打比賽了，根本是成心廢掉對手的武功！拳手史特林(Aljamain Sterling)在推特表示，「誰能想到出場打個拳就被廢了一條腿，太恐怖了。」

同時有另一派的拳手站出來呼籲「碎膝腳」不該被廢除，簡單地說，如果哪個招式有危險就把它廢除，到最後豈不是變成刺拳比賽了？這個碎膝腳其實沒有看上去那樣危險，以UFC為例，他們已經禁止「足球踢」，也就是以踢腿攻擊非站立狀態的對手（包括單膝跪地），以免造成腦部重傷。反對廢除者還包括布考斯卡斯，也就是這次的「受害人」，他認為大家應該學習如何防禦和閃避，而不是依賴規則保護。

這招「碎膝腳」雖然威力絕倫，但是破綻也非常大（出招時暴露臉部），如果被對手避開，就準備臉上挨一擊高腿了。先前就有幾位拳手（包括女拳手）踩膝蓋失敗，遭到對手反擊一腳KO。