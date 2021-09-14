據英國「泰晤士報」（The Times）今天發布的通知，英國首相強生的母親、畫家華爾（Charlotte Johnson Wahl）昨天逝世，享壽79歲。

華爾於40歲時遭診斷出巴金森氏症（Parkinson's disease）。她昨天在西倫敦帕丁頓 （Paddington）的聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）「突然安詳逝世」。

華爾於1962年認識丈夫史坦利．強生（Stanley Johnson）。兩夫婦育有4名子女，首相是家中長子，其他弟妹包括記者兼評論員瑞秋（Rachel）、環保主義者李奧（Leo），以及前保守黨議員兼部長喬（Joe）。

華爾的父親佛西特（James Fawcett）曾是1970年代的歐洲人權委員會（European Commission for Human Rights）主席。華爾於就讀牛津大學期間認識史坦利，兩人於1963年成婚，她隨丈夫前往美國，1964年在美生下長子強生。

此後，她回到英國，拿到大學學位，並靠著畫肖像畫維生。

華爾於1979年與史坦利離婚，1988年再嫁給美國歷史教授尼可拉斯．華爾（Nicholas Wahl），直到尼可拉斯於1996年逝世，她才搬離紐約。

強生曾說，母親教導他要「堅信地球上的每個人都有相同的重要性、尊嚴與價值」。