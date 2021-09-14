英國最大超市連鎖集團特易購(Tesco)周一啟動一項新計畫，讓客戶可以購買「可重複使用包裝」的產品，包括食品、飲料、家用和美容產品等。特易購希望藉此減少塑膠原料的使用。

越來越多連鎖超市和消費性產品集團測試可再填充的包裝，希望能減少一次性包裝的使用。

特易購與可重複使用包裝平台公司Loop合作，讓消費者可以在英格蘭東部10間特易購門市購買可重複使用包裝的產品，這些產品用完後，可重新回到店裡清洗、再填裝和購買。

目前有88種產品加入該陣容，包括聯合利華(Unilever)的Persil洗衣粉和Radox沐浴乳、PZ Cusson的Carex洗手乳、Fevertree的飲料、Heinz的番茄醬、可口可樂、Tetley的茶和Brewdog啤酒等，以及35種特易購自有品牌產品，包括義大利麵、米、糖等。

英國第三大超市Asda今年六月擴大了「再填充」計畫的試驗地點，部分產品的銷售超過了一次性包裝的產品。

英國的瑪莎百貨、Morrisons超市和Waitrose超市也都一直在注意這樣的計畫。

近年來，英國人對塑膠使用量越來越瞭解。自然科學家David Attenborough的《藍色星球2》等電視紀錄片尤其強調了塑料污染對海洋生物的危害。