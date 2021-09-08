天使隊8日客場迎戰遊騎兵隊，為了讓大谷翔平多一些休息機會，天使此役並未將大谷翔平擺進先發打線，他在第8局上場代打敲出安打，1打數1安打，終場天使以4比0擊敗遊騎兵。

大谷翔平將在與太空人的系列賽先發登板，由於國聯並未有指定打擊，因此球隊為了讓他有多一些休息機會，天使教頭麥登表示，這兩場與教士的比賽將不會把大谷翔平排進先發打序。

前6局雙方都沒能攻下分數，7局上天使2出局後靠著艾戴爾（Jo Adell）關鍵安打送回壘上2名跑者，取得2比0領先，8局上天使1出局後換上大谷翔平代打，他敲出一壘安打，不過隊友沒能延續攻勢，他僅留下1打數1安打成績。

Sho + Yu 🎌 pic.twitter.com/6G8c1WwMT1 — Los Angeles Angels (@Angels) September 8 2021

明天天使將繼續迎戰遊騎兵，遊騎兵將推出達比修有先發，但在球隊安排下，上演「日本對決」的機會降低。今天賽前達比修有與大谷翔平相見歡，這兩位日職火腿隊前後任第一指名球員有說有笑，也留下合影，達比修有也十分期待能夠上演旅美後首度對決，他說：「我很期待對戰，希望能投到6、7局，並且拿下勝利。」