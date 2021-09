金鐘視帝龍劭華,14日在高雄驚傳昏迷送醫後不治,享壽68歲,震驚演藝圈。周興哲(Eric)去年邀請龍邵華大哥合作新歌〈相信愛〉MV,哥哥周予天(Alex)還在MV中與龍劭華有對手戲,被飾演警探的龍大哥壓在市場的小攤桌上,演出對手戲,得知龍大哥離世消息,兩兄弟皆驚訝不可置信,非常難過,周予天:「聽到很震驚很難過,龍哥他是一位照顧新人的前輩」周興哲:「我們很難過失去一個這麼棒的前輩,god has him now ,So he’s in good hands。」