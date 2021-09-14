金鐘視帝龍劭華，14日在高雄驚傳昏迷送醫後不治，享壽68歲，震驚演藝圈。周興哲（Eric）去年邀請龍邵華大哥合作新歌〈相信愛〉MV，哥哥周予天（Alex）還在MV中與龍劭華有對手戲，被飾演警探的龍大哥壓在市場的小攤桌上，演出對手戲，得知龍大哥離世消息，兩兄弟皆驚訝不可置信，非常難過，周予天：「聽到很震驚很難過，龍哥他是一位照顧新人的前輩」周興哲：「我們很難過失去一個這麼棒的前輩，god has him now ，So he’s in good hands。」