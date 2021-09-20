威力彩頭獎3.5億元未送出，進入8連槓。

台彩今（20日）晚間開出威力彩第110000075期獎號，第一區獎號由小到大分別為04、13、20、24、26、31；第二區為02。

因應一年一度的中秋佳節，威力彩「中秋加碼」本月6日啟動，今晚頭獎上看3.5億，掀起不小買氣，許多人放假之餘也不忘買張彩券，趁著佳節前夕試試手氣。