還有機會！威力彩頭獎3.5億摃龜 周4繼續拚 22:272021/09/20 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎3.5億未送出，周4還有得拚。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎3.5億元未送出，進入8連槓。 台彩今（20日）晚間開出威力彩第110000075期獎號，第一區獎號由小到大分別為04、13、20、24、26、31；第二區為02。 因應一年一度的中秋佳節，威力彩「中秋加碼」本月6日啟動，今晚頭獎上看3.5億，掀起不小買氣，許多人放假之餘也不忘買張彩券，趁著佳節前夕試試手氣。 蔡壁如批部會消化預算 還玩飢餓行銷 蔡壁如批部會8大加碼券為消化預算 竟要民眾靠運氣抽籤 #威力彩頭獎 #威力彩 #獎號 #送出 #連槓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假威力無法擋 墾丁大街連2天湧進8000人次 21:542021/09/19 生活 邁向美好人生 金門徵文比賽結果出爐 18:132021/09/17 寶島 疫苗接種站沒休假 翁章梁謝醫護 04:102021/09/19 地方新聞 璨樹颱風威力未減弱 路線轉彎將登陸日本降大雨 19:242021/09/16 國際 國民黨主席大擂台 中天今開辯 04:102021/09/18 政治要聞 國民黨主席候選人18日中天辯論會再同台 張亞中、朱立倫都說平常心 20:122021/09/17 政治 《日股》氣勢如虹 日股周線連4紅 15:422021/09/17 財經 大樂透17日頭獎上看1.8億元 另127組百萬元續開 11:052021/09/17 財經 新店女學生遇公車癡漢襲臀 他敏捷1動作跳車逃司機掛彩 09:492021/09/20 社會 台中撒3億、鄉鎮普發現金！各縣市振興加碼最新一覽 14:462021/09/17 政治 中天新聞 4候選人明同框辯論 04:102021/09/17 政治要聞 財經熱門新聞 港股殺成血海！千億級房地產巨頭崩跌近90％ 突宣布停牌 - 財經 恆大風暴波及美股 道指早盤重挫逾400點 那指跌1％ - 財經 大陸掀拉貨潮 中鋼中鴻樂透 - 財經要聞 - 工商時報 陸出手打香港房價？網點名這大咖跑超快：真的神 - 財經 營建成本飆 建商：都更慘了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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