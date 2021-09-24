台灣大開賣全新iPhone 13系列新機，因防疫考量首度採用線上開賣會，並邀請人氣網紅那那大師與又仁擔綱主持，活動豐富、直播氣氛熱烈爆棚。總經理林之晨親自宣布開賣逾40萬加碼禮。直播驚喜彩蛋是邀請台灣大體育家族成員、東奧金牌郭婞淳，及新加入台灣大體育家族的奧運銅牌黃筱雯、丁華恬同台互動。

林之晨表示，很開心在 iPhone 13 開賣的重要時刻，同時舉辦這麼有意義的活動，就是台灣大在奧運之後，新增加5位贊助選手，再加上原有的7位贊助選手，總共12位全部送出iPhone 13 Pro / Pro Max 1TB的頂規旗艦款新機，以及每個月高額的網路、漫遊、影音服務費用，讓選手能將在國外拼鬥的成績與精神，即時跟全世界的粉絲分享。今天在防疫考量下，台灣大採取線上開賣會的形式與果粉相見歡，更準備總價值逾40萬的重量級禮物，答謝果粉長年的支持。

加碼禮包括實況直播展示的9款不同顏色iPhone 13和iPhone 13 Pro手機，將在後續直播過程中抽出其中2支送果粉，另外7支則分別作為開賣日早上11點到12點在myfone購物下單消費、以及9月30日前搭指定資費申辦iPhone 13系列的抽獎禮，果粉申辦台灣大iPhone 5G專案，還可獨享免費六個月Apple Music音樂串流服務，預計10月統一發送Apple Music 專屬連結開啟優惠。

今天直播的驚喜彩蛋是邀請台灣大體育家族成員、東奧金牌「舉重女神」郭婞淳，及新加入台灣大體育家族的奧運銅牌「拳擊女神」黃筱雯、「體操精靈」丁華恬同台互動。而除了日前已宣布贊助的奧運桌球混雙銅牌「小林同學」林昀儒外，台灣大體育家族一口氣增添五位奧運國手和獎牌得主，另外兩位生力軍，分別是奧運體操銀牌「鞍馬王子」李智凱、帕運游泳好手「帕運泳士」陳亮達。台灣大今天也豪氣宣布，12位富邦集團參加奧運的贊助選手，全部送出頂規 iPhone 13 Pro / Pro Max 1TB旗艦機款，總價超過60萬元。