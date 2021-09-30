弘光科大運動休閒系舉辦線上自行車遊憩國際論壇，盼帶動後疫情時代環保旅行。（陳淑娥攝）

交通部觀光局把2021年訂為「自行車旅遊年」，弘光科大運動休閒系舉辦線上自行車遊憩國際論壇，邀請國內外專家學者針對台灣自行車遊憩活動觀光休閒等領域分享見解，帶動後疫情時代環保旅行。前體育署長高俊雄提到，2020年全球疫情緊張時，台灣舉辦自行車巡迴賽，線上累積2億多人觀看，顯示自行車市場不容小覷。

南投縣參議李孟珍主講「南投縣日月潭風景區自行車遊憩設施」，她指出，日月潭風景區的自行車結合自然，以向山為樞紐，沿途有很多花園、景點特色，做了很多友善的指標，盡量做到「不要讓每一條路騎起來都一樣」。

捷安特旅行社協理蔡嘉津以「騎向天涯海角，國際化自行車深度旅遊規劃」為題表示，在歐洲騎車時，自己好像會變成畫布中的主角，風景很美，但如果計畫出國參加自行車旅遊，路線規劃要有重點，深入了解各地自行車文化特性，尤其保險最重要，千萬不能省。

弘光科大運休系主任吳海助提到，上課時利用校園陡坡訓練騎車變速，同時邀請業界專家進行協同教學，讓學生不只會騎車，也學習怎樣換單車的內外胎等維修知識，更請學生帶家人一起騎車認識家鄉，有家長曾經說，「跟女兒騎單車是小時候，現在都念大學了，感覺真好。」

弘光科大校長黃月桂表示，在新冠肺炎影響下，學校舉辦線上國際論壇，感謝各領域學者發揮熱愛學術的心，在疫情下展現熱情，為運動休閒貢獻心力，提供未來發展方向參考。