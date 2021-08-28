大陸《人民日報》28日報導，中國國家主席習近平27日就早日戰勝新冠肺炎疫情，實現經濟復甦增長等議題，同一天密集與菲律賓、葡萄牙、馬拉威等3國元首通電話，表示推動尊重各國自主選擇制度和道路，倡導不同文明共存互鑒，菲國總統杜特蒂回應，不會在地緣政治中做傷害中方利益的事。

習近平各別與菲、葡、馬國總統表示，抗疫是各國當務之急，中方將繼續同各方加強抗疫合作，為各方抗擊疫情提供力所能及的支持和幫助，並推動建構人類衛生健康共同體。中國已向100多個國家特別是發展中國家提供了超過9億劑新冠疫苗，今年還將向全球提供20億劑疫苗。

習近平與杜特蒂通話時指出，中菲關係歷經轉圜、鞏固、提升，建立了全面戰略合作關係，為兩國人民帶來實實在在利益，也為地區和平穩定提供了正能量。兩國共建「一帶一路」倡議同菲律賓「大建特建」規畫對接，已經取得重要成果，中方願同菲方推動更多合作項目落地。

杜特蒂在對話時，感謝中方提供疫苗等幫助，希望繼續加強抗疫合作；並歡迎中方投資規畫建設專案；在基礎設施、農業等領域務實合作。強調菲方珍視同中方友誼，不會在地緣政治中做傷害中方利益的事情，願積極推動東協同中國關係持續發展。

習近平與馬拉威總統查克維拉通電話時說，中方讚賞馬方堅持一個中國原則，支持馬拉威自主探索符合本國國情的發展道路，願繼續為馬拉威經濟社會發展提供力所能及的支持和幫助，深化治國理政、減貧和發展等領域交流合作，推進基礎設施、農業、醫療衛生等領域合作，推動兩國友好務實合作不斷取得新成果。

查克維拉表示，中方投資和合作為馬國經社發展發揮重要作用，期待加強基礎設施、發展等領域務實合作，深化在「非中合作論壇」架構下合作。馬方堅定奉行一個中國政策，反對藉人權問題干涉別國內政，反對將病毒溯源問題政治化，願就國際和地區事務同中方加強溝通合作。

習近平同葡萄牙總統德索薩通電話時強調，中國願同葡萄牙在內的一切愛好和平國家一道，推動尊重各國自主選擇制度和道路，宣導不同文明共存互鑒，推動構建人類命運共同體。中方願同葡方加強發展戰略對接，推進能源、金融、基礎設施建設等領域合作，探索開展第三方市場合作。歡迎葡方積極加入「支持非洲發展夥伴倡議」。中方將把北京冬奧會辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，歡迎葡方運動員來華參加。也希望葡方為推動中歐關係發展發揮積極作用。

德索薩表示，歡迎中企赴葡經營合作。兩國在維護多邊主義、促進世界和平安全等議題上，擁有很多共同語言和利益。願與中方一同支持聯合國作用，並在廿國集團等多邊架構下，加強溝通協調。葡方也支持中方在具有重要影響的阿富汗等熱點問題上，發揮更大作用。