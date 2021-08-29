故宮南院的夏日親子藝術月活動，參觀人潮也多。（故宮南院提供）

疫情警戒降為二級，又逢最長暑假結束前的周休二日，故宮南院湧入上萬人參觀，阿里山森林遊樂區、文化路夜市等嘉義的夯點都出現人潮，檜意森活村店家的提袋率也倍增， 有民眾不禁擔心會不會有防疫破口？嘉義市政府呼籲民眾配合實聯制防疫。

嘉義市文化路夜市28日（周六）越晚人潮越多，有民眾說，與三級警戒期間的冷清稀落真是天差地別，讓人有些擔心「疫情會不會再爆發？」；有民眾觀察到夜市每個出入口雖有實聯制，但由於人潮多，就有漏網之魚，也不容易保持社交距離。

嘉義市政府建設處表示，往年暑假尾聲的最後一個假日，人潮都會較多，市府早有規畫安排28日及29日（周六、日）於文化路夜市宣導防疫，有3人分別守在民族路口、中正路口，同時有員警協勤交管，文化路自治會也派4名人員在光彩街口、蘭井街口宣導。

故宮南院表示，故宮南院8月10日至9月26日推出「水影舞光」活動，日夜都有水舞秀，加上夏日親子藝術月活動，隨著防疫降為二級鬆綁、暑假接近尾聲，8月中旬至下旬連續2周的周休二日單日參觀人數都衝出約6000人，28日及29日也有破萬人入園參觀。

嘉義林管處表示，防疫從三級降為二級後，阿里山遊樂區人流管控的上限是3600人，先前周休二日入園遊客不到千人，但暑假結束前的周休二日假期28日及29日各有約2000人，明顯增加。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，檜意森活村28日有680人入園，29日統計至中午約600人，且這兩天周休二日遊客的提袋率比先前增加約4成，消費有回升。