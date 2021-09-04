3年前甘肅省鎮原縣9歲男童被控勒斃7歲女童再掛上樹杈現場。（正觀新聞）

大陸正觀新聞網4日報導，3年前轟動一時的甘肅省鎮原縣9歲男童姜小亮（化名）被控勒斃7歲女童曹小欣（化名）再掛上樹杈懸案，警方根據採集送檢的DNA血樣資訊，與現場提取的繩索遺留DNA資訊比對吻合後，將姜童定罪，但因未滿14歲涉犯刑案不罰，而逃過法律制裁，不過，從涉案男童到被害人家屬，都質疑此一結果，盼能早日翻案、找出真凶。

正觀新聞報導，當年警方認定，9歲的姜小亮猥褻並掐死了7歲女童曹小欣，然後將屍體吊到一棵約2米高樹上，偽造曹小欣上吊的假象。

但姜家人及被害人家屬都存疑，體重28公斤的姜小亮長得瘦小，被害女童體重27公斤，平時玩鬧時姜小亮都打不過曹小欣，他們不相信姜小亮能獨立完成作案。此外，雙方家屬獲悉的關鍵性證據，只有現場繩子上的DNA與姜小亮的DNA相同。家屬稱，他們並未獲悉被害人驗屍報告與其他物證資訊。

案件發生在2018年4月22日，甘肅省鎮原縣7歲女童曹小欣跟隨哥哥一起隨奶奶上山挖藥材，臨近傍晚因天氣較涼，兄妹倆人結伴從山上返回家中。到家以後，兄妹二人發現爺爺鎖上門出去了，哥哥讓曹小欣去找奶奶拿鑰匙。從家到山上採藥的地方，約有十來分鐘的路程，哥哥目送妹妹走到遠處的拐彎處，那個地方距離奶奶的採藥處還有兩三分鐘的距離。然而，就在這段距離裡，曹小欣出事了。哥哥沒有等到妹妹回家，一家人找不見了曹小欣。

直到2018年4月23日上午8點左右，一位村民發現了被懸掛在樹杈上的曹小欣，疑似上吊死亡。鎮原縣公安局民警接報案後趕赴現場，經現場勘查、走訪、調查，確認曹小欣係他殺。被害人死亡時間在2018年4月22日18時至19時期間。

鎮原縣公安局出具鑑定意見通知書，曹小欣係扼頸致機械性窒息死亡。

案件資訊顯示，立案偵查後，警方採集了149份DNA血樣資訊與案發現場提取的作案繩索上遺留的DNA血樣資訊並送檢，經檢驗鑒定，發現送檢的2人DNA血樣資訊與現場提取的繩索遺留DNA資訊高度一致。公安機關據此採集上述2人所有家族成員DNA血樣送檢，最終確定9歲的姜小亮有作案嫌疑。後公安機關經傳喚訊問姜小亮，組織現場類比實驗，進一步調查相關證人，最終認定姜小亮涉嫌故意殺人。

2018年，9歲姜小亮被認定為涉嫌故意殺人，公安機關在查清案件事實後，因其未滿14周歲，依法不能追究其刑事責任，於2018年7月2日撤銷姜小亮故意殺人一案。

男童及被害人家屬3年來仍有諸多疑問未解，他們都無法相信9歲的姜小亮能夠獨立完成整個作案過程。

疑點之一，兩個孩子的身高、體重接近，力量並不懸殊。根據案件資訊，姜小亮將被害人推倒並對其進行猥褻，遭到反抗後，用手掐住曹小欣的脖子致其窒息死亡。姜小亮的父親姜力（化名）告訴媒體，兒子與死者兩人很少一起玩耍。曹小欣家人受訪時也說，姜小亮平時玩鬧時都打不過曹小欣，他們也不相信單憑姜小亮自己能掐死被害人。

另據警方調查的作案過程，姜小亮掐死被害人後，拿繩子綁紮成活扣，將被害人拖至樹下，將死者屍體懸起倒掛，製造被害人上吊自殺假象，然後逃離現場。據姜小亮父親稱，遇害女童被發現時，懸掛在一棵兩米高的樹上，腳距離地面大約半米，「村子裡的人都不相信小亮能有這樣的力氣」。

疑點之二，關鍵性物證僅有繩索上的DNA，另在警方調查案件事實中，凶手在推倒被害人後有拿藍色筆在她身上亂畫，遭對方反抗，並在對方窒息後，猥褻被害人。

姜童家屬認為，除了繩索上的DNA，警方未透露其他更有力物證，比如受害人指甲裡是否殘留有姜小亮的皮屑，亂畫的藍色筆是否被找到，藍色筆上是否有姜小亮的指紋，兩個孩子身上是否有劃痕，這些他們都不得而知。

警方則指出，姜小亮先後7次在接受訊問時作了殺害曹小欣的供述。但陪同家人或老師稱，小亮在接受警方詢問時，並非全程陪同，像是訊問指認繩子時，姜的伯父被叫了出去。此外，被害人家屬也不相信姜小亮有獨作案的能力。

2021年4月，甘肅省人民檢察院向姜小亮的家人送達書面答復函，認為曹小欣被害確係姜小亮所為，事實清楚，證據確實，鎮原縣公安局偵辦該案程序合法。姜小亮的父親拒絕在送達文件上簽字，他認為，答復函未解釋清楚上述疑點，仍然是結論性內容。他們委託律師閱卷，希望查明真相，也遭兒少案件保密等相關規定而被駁回。