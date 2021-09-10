資深藝人澎恰恰去年宣布欠債2.4億破產，9日突然失聯，他隨後也在臉書報平安，風波才告一段落，然而有網友就分析，澎恰恰一失蹤，說不定債主比他的心情更差，貼文一出立刻引發熱議，不少人都贊同他的說法，「債主也真可憐」。

有網友在論壇PTT上表示，通常債主會追債，其實就是擔心人會不見或狀況不好，導致無法還出錢來，而澎恰恰正好處於這兩種狀態，加上他的藝人身分，利用公共資源大肆曝光，對債主也是道德勒索，「你追債這麼緊，萬一我怎樣，你就是殺人犯」。

原PO表示，債主會因此進退兩難，「搞不好現在債主心情比澎(恰恰)更差」，追債不追債感覺都不對，不少網友都附和原PO說法，「債主也真可憐」、「我現在已經覺得他的債主比他本身可憐」、「澎恰恰雖然不是特大咖，但也不是小咖，繼續拚可以還完的」。

然而也有網友為澎恰恰護航，「現在時機那麼差，澎不像曹在風頭上…」、「2.4億很多，為什麼你們都講得很簡單」、「曹倒債才30歲，彭（澎）65歲了，不太能比」，意外掀起熱烈討論。