澳洲面臨高傳染性的Delta病毒，疫情有再發的危險，墨爾本在周末的新感染人數達到92起，使得澳洲決定延長墨爾本的封城時間，這是大流行以來的第6度封城。

半島電視台(Aljazeera)報導，墨爾本是澳洲第2大城，也是維多利亞州(Victoria state)的首府，原本封城時間定在9月2日結束，但疫情再起，使得維多利亞州州長丹·安德魯斯(Dan Andrews)週日表示「短期內，解封是不可能了。」

墨爾本以外的維多利亞州，還有 778 起新增病例。

安德魯斯說：「我們知道居民們想要自由，但社區中仍有太多病例，我們於情於理都無法開放，只能希望居民們多忍耐，注意防疫。」

墨爾本的封鎖目前已進入第4個星期，晚間宵禁、公開場所限制開放，運動也被嚴格限制。

安德魯斯並未透露這項宅在家命令還要實施多久，但他表示，官員將會「考慮所有不同的選項」。

除了墨爾本與維多利亞州的疫情狀況不好，最大城雪梨與新南威爾士州也是疫情發燒，週日發表的新增病例達到1218起，是Delta病毒從6 月中旬出現在澳洲以來，最多的一星期。

累計新南威爾斯州已發現近19000 起新病例。

所幸新南威爾斯的疫苗接種率也在增加，照目前接種速度來看，預計到 10 月份，70%的成年人已完全接種2劑疫苗，屆時應可開放一些適度的自由。

不過，由於年紀較小者的疫苗種類不多，影響了施打率，目前澳洲只有 33.7%的16 歲以上人群接種了疫苗，但按照目前的速度，到11月中旬，80% 的澳洲人應都可接種到疫苗。

自大流行開始以來，全澳洲 2500 萬人口，有超過 51000 起病例，死亡人數近 1000 人死亡。