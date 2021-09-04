日本境內COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情未明顯趨緩，目前實施的「緊急事態宣言」原訂12日解除，但日本政府有意針對東京都、大阪府等地再延長兩週，預計下週做出決定。

日本每日新聞報導，有關日本政府針對21都道府縣發布的「緊急事態宣言」預計12日解除；不過，目前已知包括東京都的首都圈4都縣、包括大阪府的關西3府縣，及包括愛知縣的東海3縣，都是日本政府正協調延長宣言期限的對象地區。

由於部分地區的新增確診病例數仍居高不下，目前朝延長兩週左右方向進行協調；日本政府將於下週舉行防疫對策本部會議，決定如何因應。

至於重症病床使用率已有改善的茨城縣、櫪木縣、岡山縣及廣島縣等地，日本政府正在檢討如期解除宣言。

有關東京都的「緊急事態宣言」，日本厚生勞動大臣田村憲久日前說，「（每日新增確診病例）不能降到500例以下的話，無法解除宣言」。東京都目前每天新增確診病例仍在2000例以上。

由於學生在開學後都回到學校，令人憂慮感染可能因此擴大，一名日本政府閣員說，「12日無法解除宣言」。