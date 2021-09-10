根據一項由大陸的美國商會（AmCham China）所做的最新調查指出，在大陸經商的美國企業都希望美國總統拜登與中國國家主席習近平能在今年舉行會晤，以便兩國關係從川普時期建立的貿易壁壘中解脫出來。

《海峽時報》引述美國財經媒體報導說，大陸美國商會上個月對125家美國企業進行調查，在週五發布調查結果顯示，超過60%的美國企業表示急需恢復為企業高管及其家人提供常規簽證服務，是調查中優先程度最高的選項。另有47%的企業希望取消關稅，超過3/4的公司抱怨貿易戰期間採取的關稅壁壘措施影響了他們的運營。

報導說，美國總統拜登上任後，美中關係並未從川普時期的衝突中恢復過來。約 54% 的受訪美企呼籲「重新將政府間溝通導入正軌」以重建兩國關係，而 38% 的受訪者希望今年舉行「拜習會」。

雖然商會沒有透露上個月參與調查的 125 家公司的名稱，但其成員包括一些美國最知名品牌的中國分支機構，如波音、可口可樂和沃爾特迪斯尼。

接著有54%受訪者呼籲美中政府定期溝通以重建關係；47%則希望取消關稅，只有22%受訪者表示關稅沒有影響，而去年調查中還有43%稱無影響。最後，有38%受訪者希望今年能舉行拜習會。

雖然美國商會沒有透露參與調查的125家公司的名稱，但可以確定其成員包括一些美國最知名品牌的中國分支機構，例如波音、可口可樂和迪士尼。

中國美國商會主席格吉利根（Greg Gilligan）在接受訪問時表示，在過去幾年中，兩國官員溝通愈來愈少，差距越來越大。如果雙方領導人能會面，重新啟動溝通機制，會是一件好事。

吉利根還說，中國官方機構最近一直詢問美國商會對於大陸市場監管措施愈來愈嚴格有何意見，他給予的回應是商會正在觀察事態發展。

報導說，這次拜登與習近平通話是7個月來的首次，但今年底前要舉行習拜會的希望仍相當渺茫。在中國嚴控疫情下，習近平已經有600天未曾出國，至目前為止對即將在紐約舉行的聯合國大會與義大利的G20峰會都未確認親自出席，因此利用這2個場合與拜登會面的機會應該也不大。