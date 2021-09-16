戴爾科技集團今天公布委託研究機構Forrester Consulting報告指出，台灣有59%的企業為數據新手，高於全球的54%，顯示多數台灣企業無法處理海量數據，且龐大數據量讓78%台灣企業無法從容應對。

Forrester Consulting這項研究針對包括台灣在內，全球超過40個地區、4036位負責企業數據策略的資深和高階主管進行調查，以追蹤全球企業數據成熟度。

研究報告顯示，高達90%的台灣企業尚未改善數據技術與程序、文化與技能；與全球相比，台灣有59%的企業為數據新手，高於全球的54%，顯示多數台灣企業無法處理海量數據；僅10%企業被定義為數據領先者，意味著大多數台灣企業仍在努力克服數據激增所衍生的技術、人員及流程問題。

報告指出，雖然企業花費大量精力和成本試圖提升自身在未來數據時代的競爭優勢，但目前進展有限，仍有64%的台灣企業尚未接近數位轉型目標。

報告也發現，台灣企業處理數據的能力與速度，往往趕不上數據生成量。67%受訪者表示，數據蒐集的速度遠超出分析與使用的速度；同時有78%的受訪企業指出，他們持續需要比目前能力可提供的數據還要更多的數據量。

戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥表示，在後疫情時代，台灣企業面臨極大的數位轉型壓力，數據就緒程度是成敗關鍵，數據既能為企業創造更多商業價值，卻也可能是轉型路上的最大障礙。企業要在數據經濟中競爭並獲得成功，極需要為數據持續擴張做好準備。

廖仁祥強調，企業在面對不斷產生的龐大數據量時，可專注於優化數據管理，讓「數據即服務（Data-as-Service）」協助企業靈活調整IT資源，更快因應不斷變化的業務環境。