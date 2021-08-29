美國白宮預算管理局（OMB）27日發表最新報告，把第四季通膨率從原先預測值大幅調高逾一倍，因為新冠疫情令供應鏈中斷而推升物價，但預期明年物價上漲壓力快速減弱。

OMB的「年中預算檢討報告」（MSR）預期今年第四季消費者物價指數（CPI）年增4.8％，遠高於5月預測年增2％。其預估接下來物價增幅將持續放緩。

雖然其預測明年第四季CPI將年增2.5％，仍高於原先預測的年增逾2.1％，但明顯低於今年同期。2023年同期預計年增2.3％。

OMB修正通膨率預測的立場跟包括聯準會（Fed）等一致，認為物價壓力可望逐步減弱。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）27日在傑克森霍爾央行年會上表示，他仍認為今年通膨率急速攀升是暫時現象，若太早緊縮貨幣政策會阻礙經濟成長。

另外，OMB把迄9月底止2021年財政年度預算赤字預測，從5月預估3兆6700億美元，調降5550億美元至3兆1150億美元，相當於國內生產毛額（GDP）比率13.9％，低於原先預測值比率16.7％。

OMB報告中指出按今年來每月財政支出變化，和歷年變化模式，本年度結束時預算赤字可能低於MSR預測。這反映其認為美國經濟持續復甦。

白宮把2021年經濟成長率從5月預測5％，調高至7.2％。理由是愈來愈多美國人接種疫苗，和夏季恢復正常活動，讓經濟回升速度超過其原先預測。