今年原住民特考中部南投考區4日在旭光高中登場。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

今年原住民特考中部南投考區4日在旭光高中登場。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

今年原住民特考中部南投考區4日南投的光高中登場，共182人報考，首日到考121人，其中三等26人，到考率57.7％；四等53人，到考率65.4％；五等42人到考率75％。典試委員伊萬．納威在南投副縣長陳正昇陪同下巡視考場，她表示，這次到考率不算低，希望更多原鄉子弟加入國家文官行列，培育優秀的行政能力，成為族人與社會、國家間的溝通橋樑。

110年公務人員特種考試原住民族三、四及五等考試，今起2天分台北、南投、屏東、花蓮及台東等5個考區舉行，中部南投考區試務工作委由南投縣府辦理，考區試場設在縣立旭光中學，分設14試場。南投副縣長陳正昇上午陪同典試委員伊萬．納威、考選部常務次長曾慧敏巡視考場，為考生加油打氣、慰問試務人員辛勞。

伊萬．納威表示，原民特考試是選拔原住民族文官的大事，這次是第40次原民特考，到考率不算低，歷年來培育出許多優秀文官，為國家、為原鄉貢獻所長，未來希望能有更多原鄉子弟加入國家文官行列，成為族人與社會、國家間的溝通橋樑。

陳正昇也指出，縣府迄已承辦過數十次原民特考，為原住民族舉才無數，但比例上仍嫌不足，歡迎對公職有興趣的年輕的原民子弟能踴躍報考，為南投縣挹注更多的原民公職人才，服務族人，助益原鄉發展，讓南投更好。

南投縣府表示，考試皆依中央流行疫情指揮中心及考選部相關規定，落實防疫措施，並依國家考試防疫標準作業程序進行人員控管，確保考生及試務人員健康，考場秩序良好。