外媒指出，印度與中國大陸的衝突範圍遠大於中印實際控制線（LAC）一帶，尤其在網路安全領域，中國大陸正持續加強進攻與防禦能力，但印度政府卻不當一回事，可能導致嚴重國家安全風險。

美國國防部「近東與南亞中心」（Near East South Asia Center）成員德沃（Ria Deval）投書《歐亞時報》（The EurAsian Times），稱在中印邊境2020年再度爆發衝突後，中國大陸境內對印度發動的網路攻擊數量大增，如印度電力部（Ministry of Power）指出，先前對孟買（Mumbai）輸電網路的網路攻擊來自中國大陸；網路安全公司「Group-IB」則指出，印度航空（Air India）先前遭遇網路攻擊，嫌犯應是中國大陸資助的駭客團體「APT 41」（又稱Winnti）。

但印度政府不僅沒有試圖反擊，甚至也未積極解決網路安全網中的漏洞。德沃指出，在2012年的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中，印度最重要的收穫就是須加強其網路系統，但在2013年發布《國家網路安全政策》（National Cyber Security Policy）後，此事就杳無音信，沒有任何證據顯示印度政府正實際著手解決相關問題。更糟的是，由於印度國內缺乏工作機會，許多相關領域的人才正不斷外流，而政府只是袖手旁觀。

在科技不斷進步下，包括軍隊指揮管制系統、國家關鍵基礎建設，乃至民眾日常生活所需的各種服務，都已與網路息息相關，若無法因應大規模網路攻擊，將導致國家機能陷入癱瘓，無力因應外敵入侵。

因此德沃建議，印度應和美國合作，建立制度並培訓更多網路安全人才，因為在美國的國防、科技等相關產業中，本來就有許多印度裔美國人投身其中。她還呼籲在四方安全對話（Quad）框架下建立聯合工作小組、向企業提供獎勵措施、建立官員與學者的第1.5軌（Track 1.5）對話等，降低印度官僚體制對相關作業的影響。