英美等國發表聲明：塔利班同意阿富汗人離境 03:262021/08/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英美等國發表聲明：塔利班同意阿富汗人離境。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據英國、美國等國發表的聯合聲明，塔利班（Taliban）將允許所有外國國民與獲得其他國家旅行許可的阿富汗公民離境。 路透社報導，這份聲明指出：「我們已獲得塔利班的保證，所有外國國民及任何獲得其他國家旅行許可的阿富汗公民，都將獲准以安全及有序的方式出境並前往他國。」 聲明指出，包括澳洲、日本、法國、西班牙等國，將繼續核發旅行證件給特定的阿富汗人。（譯者：曹宇帆）1100830 喀布爾機場恐攻 拜登警告未來24到36小時可能再發生 王毅與布林肯通電話 各方有必要接觸塔利班 助阿富汗新政權運行 #塔利班 #等國 #離境 #外國 #國民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保護阿富汗人道行動 法總統馬克宏籲聯合國在喀布爾設安全區 19:162021/08/29 國際 塔利班逮機場恐攻6嫌 嗆不需美國插手就可打敗ISIS-K 19:592021/08/29 國際 喀布爾國際機場安全威脅大 各國撤離現況一次看 14:352021/08/29 國際 陸網瘋傳整頓7人名單 導演直接點名李連杰：快跑 23:332021/08/29 娛樂 阿富汗人搶領現金 街頭大排長龍 經濟面臨崩潰危機 21:042021/08/29 國際 激進組織駕車想炸喀布爾機場 美軍出動無人機轟炸 23:382021/08/29 國際 塔利班搬磚砸腳 數千ISIS-K成員被放出監獄 04:102021/08/29 話題觀察 中國阿富汗事務特使籲塔利班：保證中國使館和中國公民的安全 12:412021/08/29 兩岸 拍片痛批美搞砸撤軍阿富汗 美陸戰隊軍官慘遭解職 09:142021/08/29 國際 吳斯懷：美犯戰略錯誤 對付恐攻須謀定再動 12:362021/08/29 政治 韓國單日確診新增1619例 阿富汗入境4人確診 14:352021/08/29 國際 國際熱門新聞 英美等國發表聲明：塔利班同意阿富汗人離境 - 國際 - 中央社 立陶宛等歐洲國家為何拒絕大陸改抱台灣 《外交家》：目的有二 - 國際 塔利班最高領袖行蹤曝光 即將公開露面 - 國際 - 中央社 英爆無視數千封求救信 被拋下的阿富汗人恐不計其數 - 國際 波士頓動力分享機器人失敗跌倒的影片 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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