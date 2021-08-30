BNT疫苗即將來台，台灣規劃讓12至17歲的在學青少年優先施打，許多父母擔心這款疫苗的副作用，對於正在發育中的小孩會不會有什麼影響？醫師特別整理最常被問到的6大問題，供爸媽們參考。

重症科醫師黃軒整理BNT6QA：

1.副作用和成年人不同嗎？會不會越年輕，副作用越強？

輝瑞報告稱，兒童及青少年會出現成人身上常看到的副作用，如注射部位疼痛，或疲勞、頭痛、關節疼痛、發燒等，副作用通常會在48小時內消退。

2.心肌炎發生率高嗎？

首先，這是屬於非常罕見的副作用（每百萬人僅12.6發生率）；在美國，有304位因疫苗引起的心肌炎住院者，95%為輕症，至今也沒有人因心肌炎死亡；沒打疫苗的兒童死亡率約0.03%至0.22%，遠高於心肌炎。

3.為什麼兒童及青少年需要接種疫苗？

除了仍可能染疫後傳給同學或老師，最重要的是可避免自己生病，並把病毒傳播給家庭成員，如父母或祖父母等長輩。

4.接種COVID-19疫苗後，可同時接種其他常規疫苗嗎？

目前不建議，至少要間隔一個月。

5.若曾確診已康復，還要接種疫苗嗎？

要！尤其是康復超過3個月的人。

6.12歲以下的兒童，什麼時候可以打疫苗？

輝瑞BNT和莫德納正在進行試驗，BNT預計今年9月為2至11歲兒童申請緊急授權。