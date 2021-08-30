OPPO繼８月初率先推出Reno6 系列兩款機種(Reno6與Reno6 Pro)後，今(30)日再宣布推出Reno6 Z，宣告該系列成員正式到齊！Reno6 Z 主打強大鏡頭組與影像能力，配置6400萬畫素三鏡頭和3200萬畫素前鏡頭，並沿用Reno6的全新光斑人像拍照和AI調色大師功能，期待為喜愛拍照的使用者提供創作新選擇。Reno6 Z自9月1日起正式上市，9月10日起於各大電信門市全面開賣！

Reno6 Z 延續Reno系列在影像能力的水準，在鏡頭組的規格就配置了6400萬畫素三鏡頭和3200萬畫素前鏡頭，相較上一代不只拍照更清晰，並透過AI演算法將人像拍攝體驗再進一步優化，除AI智慧美顏2.0提供瘦臉、大眼、補妝等8重自定義的美顏功能，呈現自然真實的效果，Reno6 Z更具備全新的「光斑人像拍照」，能即時識別主體將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑散景。

除此之外，為解決日常隨手抓拍和親友自拍合照時的瞬間穩定度，降低照片模糊或是尷尬閉眼的情況發生，Reno6 Z 分別以演算法和眨眼偵測，為主鏡頭拍攝模式下的提升抓拍清晰度，以及前鏡頭模式下的提高自拍成功率，在「超快速抓拍」時也能有出眾的拍照體驗。另在影像處理上，還有全新搭載的AI 調色大師，只要點選任何圖片上的色彩即能將其轉換成自定義的濾鏡，為照片套上不同的風格色彩，並保留原始照片的品質和細節紋理。

OPPO Reno6 Z承襲Reno系列外觀時尚、機身輕薄的設計語言，重量173克，配色部分共有星河藍、夜海黑，其中星河藍在晶鑽工藝設計上以升級的「5重幻彩層」提高了綠色調及整體通透感，相比前代的3重幻彩層，機身背蓋的閃爍充滿更多色彩變化和輕盈質感。搭載6.43吋AMOLED屏幕，Reno6 Z螢幕佔比達90.8%，並擁有Netflix HD和Amazon HD影片雙認證。 為了提供使用者穩定的使用體驗，Reno6 Z採用MediaTek Dimensity 800U的八核心處理器，支援雙5G SIM卡且有5G 雙載波聚合技術，成為5G飆網基礎。記憶體搭載8GB RAM和128GB ROM，外接記憶體最高支援至256GB microSD，另有內存擴展技術，當原生 8GB RAM 記憶體不足時可額外選擇最高5GB ROM作為儲存空間，即使同時開啟多個應用程式使用，Reno6 Z 也能運行流暢。

配備4310mAh 大電池和 30W VOOC 4.0閃充，並搭載HyperBoost4.0及多重散熱系統，確保使用過程中保持流暢並有效防止手機過熱。此外，除了全沉浸遊戲模式，經軟體優化後，只要開啟「競技手感」和「遊戲濾鏡」兩項功能，還能在遊玩手遊時更加逼真生動。

Reno6 Z 建議售價為 NT$12990元，首賣活動將於9月1日起開跑，於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台 (PChome 24h 購物、momo 購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、東森購物網、神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物) 率先開賣， 9月30日前凡於上述通路購機，即贈Reno6 Z 原廠保護殼，登錄再享12個月螢幕意外保障服務和6個月延長保固服務。此外，OPPO體驗店推出限時加碼活動，上市五日內(9月5日前) 至全台OPPO體驗店選購Reno6 Z，還可享門市現場加碼抽OPPO超值限量驚喜福袋 (最高價值NT $ 990元)。

9月1０日起Reno6 Z全台開賣，除上述通路，消費者可在五大電信門市 (中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信) 與神腦國際等官方通路選購OPPO新機Reno6 Z，詳情請洽各經銷門市。