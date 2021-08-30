謝男恢復體力向警方致謝後騎車返家。（警方提供）

台北市36歲謝姓男子本月20日騎車外出旅行，行經新北市汐止區突然心律不整舊疾復發，謝男氣色委靡走進汐止警分局長青派出所求助，員警欲召救護車但謝男婉拒，員警遂遞水供餐，待謝男休息恢復後自行返家。

當天長青派出所值班警員呂政杜見謝男臉色慘白、精神不振，急忙上前關心攙扶，謝男表情痛苦說，因時有心律不整的狀況，疑似疾病突然發作，想跟派出所借地方歇息喝杯水吃藥，並回覆員警不需要協助呼叫救護車，獨自稍坐一下即可。

謝男表示，他住在台北市內湖區，因心血來潮想騎乘機車到北海岸散散心，未料不知是天氣炎熱或是其他原因，造成心律不整舊疾突然復發，才出發約10公里即發生呼吸困難、心臟不適的情形，好險行駛山路途中經過長青派出所，才得以喘氣休息，借水吃藥。

員警了解狀況後，提供謝男飲水、鹹粥，幫助恢復熱量及電解質，謝男休息約40分鐘漸漸恢復體力，頻頻向員警道謝後便騎車返回內湖住處。

汐止分局呼籲，患有慢性疾病或急症者，建議勿獨自到偏遠地區旅遊，也應儘量搭乘大眾交通工具，且務必隨身攜帶與其健康有關的藥品，避免緊急狀況發生時來不及反應。