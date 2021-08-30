受美元指數趨弱影響，人民幣匯價30日全面上揚。人民幣兌美元在岸價30日下午4點半官方收盤報6.4660元，較上一交易日（27日）收盤價6.4797元上漲137個基點，單日漲幅0.21％，創逾三週新高

截至4點38分，人民幣兌美元離岸價報6.4666元，下跌39個基點，跌幅0.06％。

人民幣兌美元中間價30日報6.4677元，較上個交易日報價的6.4863元升186個基點，單日漲幅0.29％，同樣創逾三周新高。