在岸人民幣收漲0.21％ 創逾三週新高 16:492021/08/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美元指數趨弱影響，人民幣匯價30日全面上揚。人民幣兌美元在岸價30日下午4點半官方收盤報6.4660元，較上一交易日（27日）收盤價6.4797元上漲137個基點，單日漲幅0.21％，創逾三週新高 截至4點38分，人民幣兌美元離岸價報6.4666元，下跌39個基點，跌幅0.06％。 人民幣兌美元中間價30日報6.4677元，較上個交易日報價的6.4863元升186個基點，單日漲幅0.29％，同樣創逾三周新高。 A股午後走弱 滬指收漲0.17％ 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油跌逾1％ #上揚 #創逾 #基點 #三週 #單日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟前景趨緩 日本橡膠急跌逾4％ 10:192021/08/30 財經 美股創高 台股漲逾百點 貨櫃三雄漲逾1％ 09:082021/08/30 財經 A股三大指數早盤走勢分化 創指午盤收漲1.3％ 12:002021/08/30 財經 《日股》日經收漲0.54％ 2萬8有壓 15:422021/08/30 財經 Fed放鴿 台股匯齊揚 新台幣早盤強升逾1角 11:092021/08/30 財經 《熱門族群》缺船＋漲船租 貨櫃航運內外資法人喊好 12:012021/08/30 財經 壽險賣股債 今年估賺5千億 04:102021/08/30 財經要聞 經濟成長率創11年新高 產業界大咖卻批政府「不接地氣」 12:532021/08/30 政治 《國際產業》再漲50％？！美國期油重現黃金交叉(2-1) 08:542021/08/30 財經 BCI日租金 漲近12年新高 04:102021/08/30 財經要聞 《盤後解析》季線到手…下一站17700 14:512021/08/30 財經 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 存股族注意！想同時賺價差、股息？專家曝0056超爽進場點 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 台電離岸一期完工 2020風機數跳票7成 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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