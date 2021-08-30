苗栗縣警局交通隊日前召集各單位會勘建功國小周邊交通規畫。（苗栗縣警局交通隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市建功地下道施工，由於工地緊鄰建功國小，適逢學校返校日及開學日在即，苗栗縣警局交通隊日前會同縣府工務處等單位會勘，規畫疏導路線。

苗栗縣警局交通隊指出，苗栗市建功地下道第1階段施工自7月26日10時起至9月18日止，封閉快車道進行施工，第2階段再進行混和車道、迴轉道部分施工，預計10月28日完成，施工期間適逢鄰近建功國小8月31日返校日及9月1日開學，將對校方學生及家長接送造成影響。

縣警局交通隊日前邀集苗栗分局交通組縣府工務處、苗栗市公所及建功國小業務單位等人員，共同辦理現地會勘，針對中正路、玉清路及建功地下道等路段交通路線調查規畫，獲得結論如下：

一、苗栗市中正路、玉清路路口10公尺內設置交通錐及連桿，禁止車輛違規停車，並協助引導接送學生車輛往校門口以北臨停。

二、請建功國小實施分流放學機制，採取間隔5分鐘措施，避免同一時段學生、家長湧現，並宣導學生及家長應有「人等車」，而不要「車等人」觀念，減少交通壅塞情形。

三、警方在上、下學期間，加強建功國小周邊中正、玉清路段機動排除違規停車及強化交通疏導作為。