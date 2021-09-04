台水公司9月7日進行台灣大道1000公釐送水管蝶閥及配水中心800公釐出水閥換修，梧棲全區及沙鹿、龍井、清水部分地區停水23小時，預定7日晚上10點至隔天（8日）晚上9停水，共影響3萬6525戶。台水公司呼籲請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

台水公司指出，停水區域為梧棲區全區、沙鹿區：居仁里、沙鹿里、鹿寮里、興安里、鹿峰里（長春路橋以南／中山路以西）、興仁里（鎮政路以西、鎮南路二段以北）、美仁里（鎮政路以西）、洛泉里（鎮政路以西）、斗抵里（沙田路以西）、竹林里（三民路以西）。

龍井區：麗水里、龍津里、三德里、田中里、忠和里、山腳里、竹坑里（國道三號以西）、龍西里（茄投路以北）、龍東里（茄投路以北）、龍泉里（沙田路五段以西）、龍崗里（國道三號以西）、福田里（三港路／茄投路以北）。

清水區：海濱里、中社里、南社里 、槺榔里、西社里（中清路以南／中華路以西）、秀水里（中清路以南）、武鹿里（台10線以南／西濱公路以西）、高南里（西濱公路以西）。

台水公司強調，更換管線能提供沙鹿、龍井、梧棲、清水區更穩定的供水，除了停水區域，其餘地區依舊保持正常供水，但恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因這次停水範圍廣大，水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水時間可能較預計期程延遲，若遇豪雨或發布颱風警報，則這次施工停水順延。

台水公司強調，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，籲請用戶留意及儘早儲水備用，停水期間造成用水不便，尚請體諒，係為爾後更安全穩定之供水所做之必要改善。