菲律賓總統杜特蒂的親信克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）拒絕執政黨推舉他代表角逐2022年總統選舉，分析家表示，這可能為杜特蒂女兒的參選之路開道。

現任參議員克里斯多福．吳在一封給「民主菲人-國民力量黨」（PDP-Laban）的信中表示，他想將注意力投入協助對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，呼籲盟友支持能延續杜特蒂（Rodrigo Duterte）政策和計畫的候選人。

他在這封今天被公開的信中寫道：「儘管我非常想回應許多黨員提出（參選）的強烈呼聲，但我必須滿懷敬意地拒絕推舉。」

菲律賓憲法規定總統只能做1任6年，但杜特蒂的對手相信他仍想繼續掌權。76歲的杜特蒂表示，若女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）不角逐總統大位，他擬於2022年5月的大選代表執政黨競選副總統。

克里斯多福．吳曾表示，若杜特蒂是他的搭檔，就對競選總統抱持開放態度。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）近期的面訪調查指出，可能角逐副總統的15位人選當中，杜特蒂以18%支持度居冠，薩拉則在總統項目以28%支持度名列第一。

政治分析家曼希特（Victor Manhit）指出，「薩拉與她的父親可能在2022年大選推派（兩人其中）一名候選人的戰略上達成一致（立場）」。

然而，薩拉拒絕回應她是否已與父親在政治戰略上達成共識，媒體曾報導，她表示對於競選總統持開放態度。