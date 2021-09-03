Grace和阿翔（陳秉立）婚後生下2個女兒、1個兒子，常透過社群網站分享育兒日常，先前才表示為了接送小孩，一天就得開車往返6趟，坦言：「這場硬仗超難打」，接著又透露女兒「舒芙蕾」透露交到男生朋友後，老公的浮誇反應讓她哭笑不得。

Grace在Instagram曬出和女兒「舒芙蕾」的合照，表示女兒放學回家後開心跟老公阿翔表示：「拔拔我交到朋友了」，當時老公開心反問：「真的啊？她叫什麼名字？」當下女兒回覆：「不知道啊，只知道他是男生」，當阿翔聽到關鍵字「男生」後，立刻激動追問：「妳給我說清楚是什麼男生」，沒想到女兒神回覆：「拔拔！我才5歲！你擔心什麼」，這讓Grace聽的大笑不已，直呼：「聽見臭屁爸心碎的聲音」。

對此，網友紛紛回應：「哈哈哈哈哈哈，把拔直接被句點」、「老爸的情敵出現，看來準備要失眠了」、「蕾蕾的回答也太成熟了吧，提醒馬麻要把把拔的球棒藏起來」、「把拔要不要把蕾蕾關在家裡好了啦」、「沒有什麼啦，希望妹妹交到很多好朋友囉」。

Grace日前透露為了準備3個小孩的開學日，不僅忙得人仰馬翻，還設定好七點鬧鐘，讓全家能準時起床梳洗，最後像在打仗混亂中趕出門，不禁感嘆：「這場硬仗超難打」，不過目送小孩進校園時，眼淚仍不自覺掉下來，但還來不及擦乾眼淚，就又到了接小孩的放學時間。