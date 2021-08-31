中國多家官媒29日以來紛紛轉載一篇文章，文中指中國官方近期在各個領域的一系列整治動作是一場「深刻變革」，「是一次從資本集團向人民群眾的回歸」、也是「中國共產黨的初心回歸」。

微信公眾號「李光滿冰點時評」29日晚間發表題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」的文章，之後陸續有人民日報、新華社、解放軍報、中央電視台、中國青年報和中新社等主要官媒轉發這篇評論。

這篇文章先批評中國藝人吳亦凡、霍尊及張哲瀚，後以大篇幅痛批鄭爽、趙薇，再說「美國人」高曉松「胡扯亂談歷史，崇美跪美，忽悠了一批中國人成為他的粉絲」。

文章聲稱，從「反壟斷」到提出共同富裕，以及整治娛樂圈，都顯示「中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。」

文章表示，「這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革」，又說「這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸。」

文章稱，這次「變革」將讓「資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸」，各類文學藝術工作者、影視工作者都要下基層，讓普通勞動者、普通老百姓成為文學藝術的主人翁和主角。

文章又稱，當前「美國力度愈來愈大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」，當前我們中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻而複雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而凶猛的攻擊。

據網路資料，這篇文章作者李光滿是察網專欄作家，高級編輯，前「華中電力報」總編輯，時常在網路發表具民族主義意識的文章，充滿左派色彩。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100831