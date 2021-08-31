五倍券提前到中秋節發放？蘇貞昌：能夠提前就提前 11:252021/08/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院宣布振興五倍券規畫，本預計於9月下旬開放民眾預約領取，外傳政府將力拚提前在9月中旬、中秋節前。圖為，許多民眾趁著好天氣出外逛街購物。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今（31日）表示，各界看好五倍券，能夠提前就提前。（行政院提供） 行政院長蘇貞昌今（31日）表示，各界看好五倍券，能夠提前就提前。（行政院提供） 行政院宣布振興五倍券規畫，本預計於9月下旬開放民眾預約領取，外傳政府將力拚提前在9月中旬、中秋節前，對此，行政院長蘇貞昌今（31日）表示，各界看好五倍券，能夠提前就提前。 蘇貞昌表示，五倍券的效果各界都看好、而且都熱切期待，紛紛加碼、商家也提供優惠措施，這是好的開始，大家期待這麼高，就盡快作業，能夠提前就提前。 百貨秋改決戰精品 照顧攤商 屏縣擬發放夜市券 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 末代指考今放榜！總錄取率97.98％創新高 10:532021/08/31 生活 五倍券不用等 5000現金日暉來付 04:102021/08/31 時尚消費 發卡行綁數位券 五倍變七倍 04:102021/08/31 財經要聞 麟洋認同卡來了！土銀董座曝申辦有「彩蛋」 10:362021/08/31 財經 蘇貞昌稱預購疫苗「超前部署」 藍青年嗆：現在對這4字很感冒 08:502021/08/31 政治 江拔樁新北議會 侯：平常心看待 04:102021/08/31 政治要聞 《產業》國旅券適用範圍擴大 組團獎勵經費增加 07:462021/08/31 財經 Taiwan＋開播全英文向世界發聲 04:102021/08/31 娛樂新聞 派系開打 蔡蘇動員 04:102021/08/31 時論廣場 轉彎了 國旅券民眾可自行運用 04:102021/08/31 生活新聞 《美股掃瞄》科技股來電 標普500、那斯達克再創收盤新高 09:112021/08/31 財經 政治熱門新聞 論文門最新發展讓他死心！ 蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人 - 政治 - 旺報 空軍官校傳集體食物中毒 軍方初判「這一瓶」惹禍：4人送醫 - 政治 看到謝志偉大戰郭正亮 媒體人嗆他一句話 - 政治 網友問「為什麼國民黨不爭氣？」 羅智強這樣回答 - 政治 趙少康談組戰鬥藍原因 曝AIT也關心一件事 破萬網友按讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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