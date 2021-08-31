行政院長蘇貞昌今（31日）表示，各界看好五倍券，能夠提前就提前。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今（31日）表示，各界看好五倍券，能夠提前就提前。（行政院提供）

行政院宣布振興五倍券規畫，本預計於9月下旬開放民眾預約領取，外傳政府將力拚提前在9月中旬、中秋節前，對此，行政院長蘇貞昌今（31日）表示，各界看好五倍券，能夠提前就提前。

蘇貞昌表示，五倍券的效果各界都看好、而且都熱切期待，紛紛加碼、商家也提供優惠措施，這是好的開始，大家期待這麼高，就盡快作業，能夠提前就提前。