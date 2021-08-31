電動機車龍頭Gogoro陣營再下一城，宣布取得台灣中油公司110年度電池交換站標案之全數共194個站點，今年底完工後，勢必進一步提高可交換電池的供給量，全台逾 40萬名PBGN車主今年底有望騎著智慧電動機車直達武嶺、暢遊日月潭、順騎花東縱谷，盡享不受限制的愜意旅程。

為滿足Powered By Gogoro Network (PBGN) 聯盟車款銷售快速成長的需求，Gogoro Network持續朝廣度、深度及密度三管齊下的策略佈建電池交換站；截至目前為止，全台已部署7381座GoStation電池交換機台，分佈在超商、超市、加油站、停車場等2143個站點，提供超過8萬6800個智慧電池槽位供用戶交換。

Gogoro Network 於新北市佈建的 GoStation 已覆蓋 96.6％ 的行政區，為繼續加大服務深度與密度，再次與新北市政府攜手評估、規劃，期望於今年底前在新北市人口稠密的熱區部署近 50 站 GoStation。 Gogoro Network 目前在台北市、新北市、台中市和高雄市所佈建的 GoStation 站數，已超越當地加油站的數量；預計到今年底，桃園市和台南市的 GoStation 數量也有機會超越加油站。

Gogoro Network 總經理潘璟倫表示，此次順利取得本年度台灣中油電池交換站標案，並與新北市政府密切合作，不但大幅提升電池交換站的覆蓋率和便利性，站點佈建廣度、深度及密度兼具，也讓騎乘 PBGN 電動機車進行都市通勤、長途旅行，甚至挑戰台灣公路最高點，都不再是問題。