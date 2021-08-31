由於新冠疫情期間出口限制，以及集裝箱運力不足，引發全球對天然橡膠需求大增，市場紛紛出現搶貨潮，導致供不應求現象，而據印尼橡膠協會(Gapkindo)蘇門答臘省分會會長表示，8月TSIR20橡膠FOB達到每公斤1.73美元，高於7月的每公斤1.63美元，月漲逾6%，並預期在國際市場對橡膠的需求增強提振下，天膠出口價格料將漲至年底。(商品行情網)