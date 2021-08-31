《商情》需求加溫 印尼橡膠FOB月漲逾6％ 15:592021/08/31 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠疫情期間出口限制，以及集裝箱運力不足，引發全球對天然橡膠需求大增，市場紛紛出現搶貨潮，導致供不應求現象，而據印尼橡膠協會(Gapkindo)蘇門答臘省分會會長表示，8月TSIR20橡膠FOB達到每公斤1.73美元，高於7月的每公斤1.63美元，月漲逾6%，並預期在國際市場對橡膠的需求增強提振下，天膠出口價格料將漲至年底。(商品行情網) 旺季到 全球空運載量逼近90％ 《港股》科技股走強 恆指收高1.33％ #全球 #橡膠 #FOB #漲逾 #每公斤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》今年來漲逾18％ 蘋果股價再創新高 10:192021/08/31 財經 《國際產業》營收首破10億美元不敵營運警告 Zoom盤後重挫逾12％ 15:592021/08/31 財經 《商情》需求趨緩 亞洲天然橡膠續跌 10:192021/08/31 財經 《美股掃瞄》科技股來電 標普500、那斯達克再創收盤新高 09:112021/08/31 財經 滬指半日低開低走 深成指跌1.7％ 12:102021/08/31 財經 壽險新事業助陣 台新金股價 衝14年半新高 04:102021/08/31 金融．稅務 科技股支撐 印度股市連兩日創新高 14:382021/08/31 財經 《類股》燁輝外銷價續漲 燁興9月續採議價 15:082021/08/31 財經 台股漲勢未連續 早盤呈現小跌 09:192021/08/31 財經 股匯雙漲 外資買超212億 04:102021/08/31 財經焦點 龍頭秒填息＋產業前景看旺 鋼鐵人再扮要角 13:202021/08/31 財經 財經熱門新聞 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 首批BNT疫苗明晚抵台 9月初還有第二批 - 財經 - 旺報 中概股跳水後正是好買點？謝金河曝1個指標是關鍵 - 財經 甩開彰銀 台新金股價衝14.5年新高 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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