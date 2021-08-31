政府採購的59.5萬劑AZ疫苗今天下午抵台，蔡英文總統今晚表示，這是四天內第三批疫苗到貨！守住疫情防線，我們會持續努力。也請大家不要鬆懈，在生活中各自維持好防疫措施，就是對彼此最好的貢獻！
蔡英文在臉書表示，截至目前為止，全國已經有超過1000萬人，至少接種了一劑疫苗。我們會繼續採購疫苗、催促到貨、加速施打，讓台灣社會的整體防護力越來越強。
她說，守住疫情防線，我們會持續努力。指揮中心正持續嚴守國境，並加強社區的定點監測。也請大家不要鬆懈，在生活中各自維持好防疫措施，就是對彼此最好的貢獻！
政府採購的59.5萬劑AZ疫苗今天下午抵台，蔡英文總統今晚表示，這是四天內第三批疫苗到貨！守住疫情防線，我們會持續努力。也請大家不要鬆懈，在生活中各自維持好防疫措施，就是對彼此最好的貢獻！
蔡英文在臉書表示，截至目前為止，全國已經有超過1000萬人，至少接種了一劑疫苗。我們會繼續採購疫苗、催促到貨、加速施打，讓台灣社會的整體防護力越來越強。
她說，守住疫情防線，我們會持續努力。指揮中心正持續嚴守國境，並加強社區的定點監測。也請大家不要鬆懈，在生活中各自維持好防疫措施，就是對彼此最好的貢獻！
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