深交所統計，2021年上半年，深市公司平均營收達人民幣（下同）33.78億元，平均淨利潤2.54億元，分別增長33.09％、41.52％，已恢復至疫情前水平。整體來看，上半年逾八成公司實現盈利，逾八成營收規模擴大，逾六成淨利潤增長。

據統計，上半年創業板首發募集資金527.29億元，年增231.07％。直接融資比重由2020年上半年的9.15％提升至21.85％，其中，直接融資比重50％以上的公司達220家，較2020年同期增加134家。

數據顯示，截至8月31日，註冊制新申報企業中，有28家企業以第二套盈利上市標準申報，其中，邁普醫學、雷電微力已上市。多元化上市條件效果已顯現，對不同發展階段科技創新企業的包容性進一步提升。

深交所表示，下一步將積極服務構建新發展格局，持續優化監管與服務水平，提升對成長型創新創業企業的服務功能，激發市場主體活力，提高上市公司質量，助力資本市場高質量發展。