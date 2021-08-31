立法院新會期明天報到，預計9月中下旬開議。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，新會期將優先處理明年度中央政府總預算案等五大預算案、中選會人事同意權等，但第一個挑戰可能會是國民黨杯葛蘇揆上台報告，他呼籲國民黨理性問政，民進黨內部也要團結，別讓人見縫插針。

柯建銘指出，新會期有很多事情要做，但要優先處理111年度中央政府總預算案、五倍券相關預算、110年度和111年度的國營事業預算，以及強化自製飛彈能力的軍事特別預算等五大預算案。還有修憲議題、中選會人事同意權也都要在下會期處理。

至於法案，他說，這可分成三類，一是已經審議但尚未三讀的法案，像是運動產業發展條例修正案、組改相關法案、跟蹤騷擾防制法草案等，都需要朝野協商。二是已送到立法院尚未排審的法案。三是目前各部會研議中的法案。這些法案加起來約有130多案，但一定要先審完預算案，之後再按照順序處理法案。

由於國民黨團總召費鴻泰已揚言將杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告，他認為，新會期第一個挑戰可能是國民黨杯葛蘇揆上台。他向國民黨喊話，立法院文化不該只有惡鬥，新會期新的挑戰，朝野都該理性問政，國民黨應該做一個稱職的在野黨。

他也呼籲民進黨內部要團結，行政立法部門也要多多溝通，尤其現在越來越接近公投，民進黨是派系共治的團體，行政立法之間要協調整合，黨政要同調，這是必須堅守的基本原則。行政院也要增加跟黨團的溝通，不要讓外界見縫插針，疫情已放了很長的「暑假」，戰士要回到戰場上了。