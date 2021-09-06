環保署今年邀集10大手機品牌廠商及5大電信業者參與「手機回收行動計畫」，建立回收目標並提供回收誘因，並以110年回收率達到10％為目標。（環保署提供）

你知道本屆東京奧運的獎牌都是由回收的廢手機及各類電子產品製成的嗎？每100支手機約含有1.1克的金、6.3克的銀及1000克的銅等稀貴金屬，具回收再利用價值，但因屬於單價高體積小的電子產品，民眾回收容易產生個人資料安全的疑慮，導致放置在家中不輕易排出，環保署今年邀集10大手機品牌廠商及5大電信業者參與「手機回收行動計畫」，建立回收目標並提供回收誘因，並以110年回收率達到10％為目標。

手機沒有不見，只是變成另一種價值的存在，環保署結合10大品牌及5大電信業者共同推動「手機回收行動計畫」，規劃舊機換新機、折價優惠、電子禮券等廢手機／舊手機回收活動，在民眾回收時由專人、線上引導移除個人資料及還原初始設定，為民眾打造更多元、便捷又安心的回收環境。

根據環保署統計，109年手機回收率約為5.2％，仍有提升空間，為促進手機回收循環再利用，今年的手機回收行動計畫建立回收目標並提供回收誘因，企業展現社會責任紛紛響應，以回收政策、回收行動、回收成效及資訊揭露等四大面向提出執行方向，共同建置近3000個回收點，以110年回收率達到10％為目標。

環保署回收基管會呼籲，民眾應定期檢視家中壞掉或不再使用的手機，讓資源再利用，考量回收安全性，民眾送回收時應儘量維持手機完整度，並自行先刪除個人資料，避免個人資料外洩，可將手機設回原廠設定，刪除個人資料後將廢手機交付清潔隊、電信業及手機品牌門市管道回收。