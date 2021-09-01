安泰銀(2849)31日召開線上法說，財務長陳琬鈺表示，雖受三級警戒影響，但2021年上半年整體表現仍算不錯，核心業務穩健成長、利差持續提升。下半年營運策略將持續聚焦5大面向，追求穩健成長，預期利差可望持續穩健提升。

安泰銀2021年上半年淨收益29.4億元、年減3.38％，為近11年同期低點，但受惠呆帳費用減少達59.89％，使稅前淨利14.01億元、僅年減1.3％，稅後淨利12.28億元、則年增3.12％，為近6年同期高點，每股盈餘（EPS）0.63元。

安泰銀上半年淨收益下滑，主因其他淨收益2.7億元、年減27％拖累，利息淨收益17.86億元、年增1.29％，手續費淨收益8.85億元、年減2.3％，核心獲利維持穩健，第二季淨利差（NIM）1.2％、存放利差1.16％，均較首季提升6個基本點（bp）。

安泰銀上半年放款餘額2078億元、年增2％，其中法金1037億元、個金1041億元。存放比雖降至75.5％，仍優於國銀平均71.4％。截至6月底資本適足率續創18.14％新高，第一類資本比率及普通股權益比率皆為16.93％。

陳琬鈺表示，安泰銀因放款規模較小，受少數案件影響較大，上半年前三大逾放案便占整體逾放達75～80％，但都有足額擔保並提列相關備抵準備，相信後續可逐步回收。隨著提列金額減少，上半年逾放率降至0.89％、呆帳覆蓋率提升至161.68％，資產品質持續好轉。

陳琬鈺指出，安泰銀存放款組合穩健、成本控管嚴謹且資本水準卓越，透過明確市場定位及精進資產負債管理能力，逐步擺脫降息衝擊、利差持續提升，第二季核心獲利業務皆較首季提升，上半年股東權益報酬率（ROE）7.16％，資產報酬率（ROA）0.78％。

展望下半年，安泰銀在業務策略上將持續聚焦資金運用、風險管理、收益能力、數位發展及法令遵循5大面向，在風險治理與堅實資本架構下追求持續穩健成長。陳琬鈺表示，將持續致力降低存款成本，預期利差可望持續穩健提升。

此外，安泰銀在疫情下加速推動各項數位化金融服務，數位行動客戶數持續成長，行動銀行交易量成長達65.9％。該行對此建置SIEM事件監控平台系統，進行網路流量及外部威脅關聯監控，使金融服務獲得更堅實的資訊安全防護。