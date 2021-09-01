美股消息面：

1.美國8月消費者信心指數降至113.8，為2月以來最低，市場預期為124，7月則為125.1。同時，標普Case-Shiller公布，美國6月20大城市樓價指數年增19.08%，高於預期值18.6%，5月經修正後為成長17.14%。

2.美經濟數據不佳，美元指數一度跌至92.395，是8月6日以來最低，尾盤續跌0.065%，8月月線漲0.6%。

3.紐約12月期金收漲5.9美元或0.3%，每盎斯為1818.1美元。與7月底價格1817.2美元相比下，幾乎沒大變動。

4.紐約期油收跌71美分或1.02%，每桶為68.5美元。倫敦布蘭特10月期油收跌62美分或0.57%，每桶報72.99美元，並於7日結算。8月期間，紐約期油與布蘭特期油分別下滑7%與4%，跌幅創3月以來最大。同時，紐約期油的月跌幅，也是自2020年10月以來最多。

5.比特幣目前在46724.35美元附近，跌0.47%。