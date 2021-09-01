周二芝加哥穀物期貨全收黑，其中大豆期貨觸及數周以來的最低價，因停電和颶風艾達對出口設施造成的破壞，引發運輸可能會延長中斷的擔憂；玉米跌並創下7月12日以來的最低價格；小麥跌且創下8月以來的最低價。

分析師指出，美灣出口受阻存在不確定性，給大豆市場構成利空影響，而目前正值全球供應緊張，加上中國的需求旺盛支撐，而美國農業部發佈的作物周報顯示，截至周日，美國玉米優良率為60%，與上周比持平，高於分析師的預期，玉米成熟率為9%，比平均水準低1%。

另外，8月份的降雨提振晚播作物，先前天氣乾燥，曾影響中西部部分地區的作物，但本周天氣已經改善，市場猜測玉米作物收成可能不錯。

終場9月大豆跌6美分，報1298.75美分，9月玉米跌6.25美分，報534美分，9月小麥跌2美分，報706.75美分，9月黃豆油跌0.95美分，報59.36美分，9月黃豆粉跌1.2美元，報346.40美元。(商品行情網)