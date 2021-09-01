因技術故障，致中國古雷石化廠裝置關閉，加上美國颶風艾達的襲擊，引發投資人對苯乙烯SM供應面的擔憂，激勵亞洲SM現貨市場行情走高，為連續3個交易日上漲，並觸及兩周以來高點；最新8月31日報價，中國CFR較前一日上漲1.3%，均價來到每噸1178.50美元；台灣CFR較前一日微漲0.4%，均價來到每噸1173.50美元。（商品行情網）