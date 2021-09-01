《商情》供應擔憂 亞洲SM觸及兩周高點 15:422021/09/01 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因技術故障，致中國古雷石化廠裝置關閉，加上美國颶風艾達的襲擊，引發投資人對苯乙烯SM供應面的擔憂，激勵亞洲SM現貨市場行情走高，為連續3個交易日上漲，並觸及兩周以來高點；最新8月31日報價，中國CFR較前一日上漲1.3%，均價來到每噸1178.50美元；台灣CFR較前一日微漲0.4%，均價來到每噸1173.50美元。（商品行情網） 多維新聞》共富論引擔憂 習近平出面定調穩預期（余一竹） 《商情》擔憂情緒緩解 LME錫價連5漲 #SM #供應 #擔憂 #亞洲 #觸及 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應擔憂 期鋁漲逾10年高點 09:452021/09/01 財經 《商情》供應緊張 鎳價連2漲 10:362021/09/01 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤回穩 10:532021/09/01 財經 負面聲量更勝AZ疫苗！高端開打滿一週 副作用討論度衝上第一名 09:282021/09/01 生活 《國際金融》歐股收黑 月線連7紅 09:452021/09/01 財經 《國際產業》不滿品質 傳蘋果推遲新款Apple Watch生產 11:102021/09/01 財經 Delta病毒衝擊供應鏈 7月電子業景氣燈號紅轉綠 04:102021/09/01 財經要聞 提防大陸 美國防供應鏈報告有利台灣？ 專家為文打臉 11:562021/09/01 軍事 《半導體》2外資續讚聯詠 目標價最高787元 10:362021/09/01 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 10:362021/09/01 財經 不受國內疫情影響 勞動基金7月小賺222.2億元 11:442021/09/01 生活 財經熱門新聞 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 首批BNT疫苗傳延遲抵台 永齡、台積電回應了 - 財經 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 威力彩27億頭獎得主還沒現身 1注獨得買法首曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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