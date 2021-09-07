沃旭能源在2021亞洲最佳企業雇主獎評選中，於正向溝通、彈性工時、員工參與度各面向成績表現優異，自將近300家參選企業中脫穎而出。（沃旭能源提供／陳淑娥台中傳真）

以台灣為亞太總部的沃旭能源6日獲頒由亞洲資深人力資源雜誌《HR Asia》所評選之2021亞洲最佳企業雇主獎，從近300家參選企業脫穎而出。台灣總經理汪欣潔表示，公司積極落實培育優秀人才，並致力打造友善包容、安全的工作環境，建立持續學習與發展的企業文化，期盼創造一個完全以綠能運作的世界。

沃旭能源在正向溝通、彈性工時、員工參與度項目中表現卓越，從近300家參選企業脫穎而出。沃旭能源指出，員工是企業未來成長的基石，致力打造能讓員工成長茁壯且和諧共融的工作環境，並提供完善照護與職涯發展體系，促進員工在專業領域及個人的成長。

台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源期盼創造一個完全以綠能運作的世界，為達到此一目標，積極落實培育優秀人才，並致力打造友善包容、安全的工作環境，建立持續學習與發展的企業文化，充分實踐並建立高效能的工作習慣，透過職能訓練、專業學習幫助員工發揮潛能、拓展機會，並藉由多元交流促進團隊合作精神與成員間的緊密連結。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲區域人力資源管理領域最具指標性的獎項之一，評選範圍涵蓋亞太13個主要市場，透過調查數據及線上稽核做為評選依據，邀請企業員工參與全面評估模式問卷調查，從「企業文化」、「員工認同感」、「團隊意識與參與」三大面向，以員工對公司回饋作為各項評分標準，選出得獎企業。