導演易智言表示《廢棄之城》是寫給大人的故事。（牽猴子提供）

去年奪下金馬獎「最佳動畫片」的《廢棄之城》9日再度揚威國際，在上千部電影中脫穎而出，入選第23屆富川國際動畫影展的長片競賽單元，不僅是此競賽單元唯一入圍的台灣電影，更是睽違5年台灣動畫電影再次獲得此影展的入選肯定。同時也入圍第38屆芝加哥國際兒童影展的競賽單元，以及阿根廷科爾多瓦國際動畫節的國際競賽單元，橫掃六大國際影展、締造台灣動畫電影新指標。

《廢棄之城》先前勇闖「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展，以及德國斯圖加特國際動畫影展、紐約亞洲電影節等國際影展，今年再入圍台北電影獎4項大獎，包括最佳動畫、最佳美術設計、最佳造型設計、傑出技術。這次又突破101個國家的2791部影片，入選亞洲首個以動畫為主題的富川國際動畫影展，以創新的廢棄城題材呈現青少年的成長故事，細膩地琢磨議題與高質感的動畫製作，再次讓世界看見台灣。導演易智言謙虛地說：「拍電影從來不是為了影展，但影展一直來。」

擅長探討青少年關懷議題的易智言導演，耗時10年再推代表作，雖因疫情而無法親自出席各大影展，仍觀察到一個有趣現象，美國影展把《廢棄之城》定位兒童，歐洲影展卻直指青少年，導演坦言：「其實我私心認為這明明是寫給大人的，由慌張卻瀟灑又糊裡糊塗終於蛻變成我們的大人。」他也特別點出該片3個重要主題，分別為環保、天命，以及說再見，並表示：「最貼心的應該是說再見，長大就是正正式式地對那個少年一鞠躬說再見吧。」

《廢棄之城》由易智言執導、李烈監製，耗費十年、投入上億打造的台灣原創動畫，邀請張孝全、桂綸鎂、黃河擔任配音。描繪一位生存在社會邊緣的少年小樹，放逐自己來到廢棄城，他遇見了一只塑膠袋－阿袋，心比天高的阿袋一心想率領族人打出廢棄城，前進傳說中的聖地「回收站」。2人相知相惜尋得生命出路的奇幻冒險故事，將於10月29日上映。