1661年10月，揆一仍不死心，想聯絡清軍夾擊鄭軍。荷蘭使者到達福建後，清軍要求荷蘭人先幫他們打下廈門，才能幫荷蘭人解台灣之圍。揆一沒辦法，還有5艘戰艦漂泊在海上，就派他們去幫清軍打廈門。但領隊的已經被鄭軍打怕了，中途跑了，先到暹羅，後回巴達維亞，這個計畫泡湯了。駐守在台灣城的一些士兵看不到希望，就出城投降了。

勾結清軍可真是讓鄭成功嚇出一身冷汗，當他從這些投降的荷蘭士兵口中得知消息後，決定馬上進攻台灣城，又修建3座炮台，挖了許多壕溝，務必盡快拿下台灣城。

台灣城的南方不遠處有一個小山包，也是大鯤身的至高點，荷蘭人在上面修建了烏特勒支碉堡，如果先拿下這裡，居高臨下，台灣城就不在話下了。

鄭成功下令，集中火力炮轟烏特勒支碉堡。兩個小時內，鄭軍發射2500發炮彈，終於打開一個缺口，當天占領了這個堡壘。鄭軍立即在此改建炮台，居高臨下，向台灣城猛烈攻擊。揆一在城上督戰，看到城防已被突破，手足無措。此時鄭成功再派通事李仲入城勸降。李仲對揆一說：

「此地非爾所有，乃前太師練兵之所。今藩主前來，是復其故土。此處離爾國遙遠，安能久乎？藩主動柔遠之念，不忍加害，開爾一面：凡倉庫不許擅用；其餘爾等珍寶珠銀私積，悉聽載歸。如若執迷不悟，明日環山海，悉有油薪磺柴積壘齊攻。船毀城破，悔之莫及。」

前太師是指鄭芝龍，藩主是指鄭成功。大意是：這個地方不是你們的，以前就是我們的，今天不過是收回來而已。我們藩主仁慈，不想要你們的命，你們可以把私人的東西帶走，但公家的東西不許動。如果還不同意，改天我們就放火燒城，到時後悔都來不及。

此時台灣城已經被圍困近9個月，彈盡糧絕，疾病流行，荷軍死傷1600人，能戰鬥的僅剩600人，荷蘭殖民評議會因此召開緊急會議，覺得這樣下去沒好果子吃，揆一別無選擇，只好出城投降。

1662年（順治十八年，南明永曆十五年）2月6日，荷蘭東印度公司駐台灣長官揆一簽字投降。荷軍交出所有城堡、武器和物資。然後，揆一帶著剩下的900名荷蘭人（包括傷病人員），乘船離開台灣。

2016年8月16日鄭成功適逢392歲誕辰，時任台南市長的賴清德（右一）主持鄭成功秋祭並為鄭成功銅像揭幕，強調鄭成功奠定台灣主體性發展，鄭成功祖廟主委鄭有懋（右二）說，鄭成功趕走荷蘭人，是為台灣人、原住民出一口氣。（曹婷婷攝）

鄭成功攻取台灣後，建立第一個漢人政權，大量漢人從東南沿海慕名而來，在這裡拓荒、生產、貿易。以台灣為基地，鄭成功原本可以和清廷好好較量一番，但接二連三的壞消息讓他憂憤成疾。

第一件，「遷海令」（遷界令）。清廷下令從山東到廣東沿海所有居民內遷50里，50里以內的房屋全部焚毀，田園廢棄，舟船也付之一炬，片板不得下海。鄭成功的主要經濟來源就是海上貿易，清廷這一招無異於釜底抽薪，如果把這件事放在整個大航海時代的背景下看，清廷不是積極備戰，發展水師，而是反其道而行之，且不說為沿海的百姓帶來多少災難，單是造船、航海技術，又不知倒退了多少年，所以200年後英國人來的時候，清廷毫無還手之力就不足為奇了。

第二件，鄭芝龍之死。清廷本想拿鄭芝龍這枚棋子脅迫鄭成功投降，沒想到鄭成功的抗清決心這麼堅毅，這枚棋子就沒什麼價值了，留著還是個麻煩。終於，1661年11月24日，清廷在菜市口將鄭芝龍和幾個兒子斬殺。

開元寺後的「七絃竹」，相傳是鄭經之母董太夫人所手植。（詹伯望攝）

第三件，長子鄭經太不正經。鄭成功攻打台灣時，讓鄭經鎮守廈門，調度沿海各島。這段時間裡，鄭經和四子鄭睿的乳母陳氏（昭娘）私通，還生了個兒子，取名鄭克臧。雖然兩人沒有血緣關係，但從尊卑名分上講，無疑是亂倫。

沒有經濟來源，父親和兄弟慘死，兒子不成器，一連串的打擊讓鄭成功心力交瘁，於1662年（清康熙元年，永曆十六年）5月初八急病而亡，死前大喊：「我無面目見先帝於地下。」年僅39歲。

【本系列完】