《商情》歐盟進口下滑 大馬棕櫚油走疲 15:422021/09/01 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因數據顯示今年8月份歐盟棕櫚油進口量下滑，令投資人預期需求量減少，加上芝加哥豆油走軟，進而拖累馬來西亞棕櫚油價格延續連續2個交易日跌勢。 今日(9/1)馬來西亞衍生產品交易所(BMD)11月棕櫚油期貨午盤下跌32馬幣，或約0.8%，至每噸4222馬幣（約1018.3美元）。(商品行情網) 《金融》長線保護短線 聚焦三大產業趨勢 《國際經濟》疫情急升 美國8月消費者信心創6個月新低 #棕櫚油 #歐盟 #馬來西亞 #馬幣 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智財局阻維修免責條款 學者打臉 04:102021/09/01 財經焦點 足球》壓哨轉會日 姆巴佩續留巴黎 格里茲曼轉投馬競 09:082021/09/01 體育 《盤中解析》聯電率軍撐盤 台股力守17400點 11:442021/09/01 財經 與馬雲交好 高曉松作品下架疑遭封殺 04:102021/09/01 焦點新聞 《台北股市》盤中焦點股：貿聯-KY、雙鴻、智原、麗臺、佳凌、新鉅科 10:022021/09/01 財經 《類股》散裝航運漲多拉回 向上趨勢不變 13:262021/09/01 財經 《國際社會》疫苖接種模範生 愛爾蘭10月解除幾乎所有防疫限制 10:022021/09/01 財經 台股漲多後校正回歸收跌16點 面板、記憶體回神 13:472021/09/01 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 10:362021/09/01 財經 《國際金融》歐股收黑 月線連7紅 09:452021/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：經濟數據差、美元貶、黃金漲、原油跌 09:282021/09/01 財經 財經熱門新聞 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 首批BNT疫苗傳延遲抵台 永齡、台積電回應了 - 財經 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 威力彩27億頭獎得主還沒現身 1注獨得買法首曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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