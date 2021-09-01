因數據顯示今年8月份歐盟棕櫚油進口量下滑，令投資人預期需求量減少，加上芝加哥豆油走軟，進而拖累馬來西亞棕櫚油價格延續連續2個交易日跌勢。

今日(9/1)馬來西亞衍生產品交易所(BMD)11月棕櫚油期貨午盤下跌32馬幣，或約0.8%，至每噸4222馬幣（約1018.3美元）。(商品行情網)

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