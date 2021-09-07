【愛傳媒蔡詩萍專欄】2021年，對跑馬的朋友們，真是三溫暖心情。

年初，先取消了渣打馬，想說，大概沒得跑了！不料，來了驚喜，苗栗大湖草莓馬如期舉行；台中高美濕地馬，繼續跑；新竹海洋國際馬，也頂著強風跑完！

接著，就是疫情三級跳，馬拉松一個接一個取消，我們跑馬人，心頭的，熊熊烈火，也因為一場接一場的取消，而一盞又一盞的熄火了！

我倒還好，新竹海洋馬拉傷了膝蓋，趁便休息，卻不料，又吃又喝，幾個月下來，戴口罩零星練跑，才幾十公里，體重卻上升了好幾公斤。

人生好難，但更難的是，臉書上，仍有一些強者，竟然戴口罩，隨便練也是十幾公里！真是神人！簡直逼死人！

強中還有強中手，有朋友，竟然乾脆假日戴口罩，自己一人跑全馬？！你說，這不是神經⋯⋯神經大條到像神人階級嗎？！我只能甘拜下風，鼎足膜拜，但低頭卻看見自己日漸隆起的肚子！

機會來了，2021台北星光馬拉松，延期，再取消，這本來也跟其它馬拉松賽事一樣，取消就取消唄，可是，主辦單位竟然「寄來了」背心，毛巾，還有，沒錯，最意外的是，還有獎牌，噹噹噹～噹～

可是卻沒有號碼牌，看來，是要給我們報名者，做疫情期間賽事取消的禮物吧！我望著獎牌，心想這怎麼好呢？我是跑步不作弊的人，跑再慢，也是自己的成績，自己的武林嘛！

但這獎牌怎麼辦呢？放在十幾塊之前完賽的獎牌裡，太奇怪，這是一場未舉行的賽事（但我有獎牌），我也可以把它丟在一旁，算了，但好像也會辜負了主辦單位的美意，不是嗎？

想了想，我決定，完全是跑馬人的本能衝動，要用「線上馬拉松」的方式，自主完賽，分幾天跑完。

可是我又一陣子沒練習了，體力是擔心，膝蓋是恐懼，於是，就在今天，週一大早，妻小皆出門後，穿上短褲，套上台北星光馬跑衫，手腕戴上夜間識別用的LED手環（主辦單位送的），在口罩裡放置一枚塑膠護墊，出發了！還準備了兩粒鹽錠，一包能量膠，很完美吧！

陽光明亮，心情很好，好預兆。但，一切都不是勵志電影那一套，上坡兩公里跑完，已經氣喘吁吁，上氣不接下氣了！站在那裡，天人交戰。最後決定，四公里就好！老婆還年輕，女兒還青春期，爸媽都耄耋之年了，幹嘛拚命呢？！

人很會自圓其說的，尤其我，雙魚座，很會的。我在途中，自拍，耶，一張，兩張，然後決定，今天就這樣，當暖身。

9月7日起，要一連給它四天，跑完43公里，讓台北星光馬的主辦單位，至少覺得，其中一塊全馬獎牌，在未來四天裡，會在文山區往指南宮，猴山岳的小徑上，看見一位「胖子帥哥」（我太太最近都叫我胖子，以示激勵我減肥），來回再跑十公里。

他很普通，跑不快，但總覺得，不能讓台北星光馬這塊完賽獎牌，不經過一堆汗水，一堆幹話的蹂躪，就那麼輕易到手！他決定跑了，今天小小四公里，只是提醒他，再不跑，你就胖在哪裡，找不到肚臍眼吧！

9月7日起，一連四天，完賽台北星光馬43K！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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