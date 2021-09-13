麥維德夫的慶祝方式相當另類。(美聯社)

2019年美網、2021年澳網，俄羅斯麥維德夫(Daniil Medvedev)兩度在四大賽男單決賽前失馬，2021美網他不再錯過機會，經過2小時17分鐘，以3個6比4擊退世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，終於舉起生涯首座大滿貫冠軍，贏球當下他來個倒地吐舌慶祝的動作，展現屬於他的幽默感。

麥維德夫是繼卡費尼可夫(Yevgeny Kafelnikov)、沙芬(Marat Safin)之後，第3位贏得網球四大賽單打冠軍的俄羅斯男子選手，也是沙芬在2000年美網封王之後，第2位俄國籍美網球王，也是2005年澳網沙芬之後，第1位能在四大賽擊敗當時男單世界第1的俄羅斯男將。

賽後兩位選手都展現感性的一面，喬柯維奇含著淚水，表示儘管自己不是最後的贏家，因為現場觀眾的陪伴，讓他內心仍充滿感動喜悅，是很特別的感覺，他也恭喜好友麥維德夫獲勝，相信未來麥維德夫還有更多機會站上頒獎台。

麥維德夫感謝完對手喬帥、家人、團隊、球迷支持後，笑著透露：「今天(美東時間12日、台北時間13日)剛好是我跟妻子結婚3周年紀念，因為要專心比賽，還沒能去挑禮物，所以我一定要全力贏得冠軍來送給老婆。」麥維德夫和妻子妲莉亞(Daria)在2018年9月12日於俄羅斯莫斯科結婚，妲莉亞這次也一起來到美國紐約，見證老公達成職網生涯榮耀。

除了放閃，麥維德夫在典禮上展現大男孩的一面，領到冠軍獎金支票時，還問是不是現場就要打開，逗樂主持人與頒獎者。