在T1聯盟目前公開賽制當中，跟PLG最大的不同就是開放亞洲外援，T1聯盟賽務長賈凡13日除了允諾將於季前逐條公布聯盟規章，更拋出「第三類規範球員」全新議題，相信將會引發球迷激烈討論，「訂出這個規章就是想保障本土球員發揮空間。」

賈凡表示，未來各隊將可招募4名洋將，3名洋將可以登錄，但場上最多兩名洋將，「這樣就可避免因為洋將受傷，造成比賽競爭力大減的問題，未來我們就是兩名洋將加上一名『第三類規範球員』，原則上就是採取4節10人次方式上場。

「如此一來，球隊可以自行選擇，要在哪兩節用3本土、哪兩節用2本土，利用這樣的機制，可以讓各隊戰力趨於平等或接近，」賈凡說，「至於所謂第三類規範球員，就是包含歸化球員、外籍生球員、亞洲外援與華裔球員都在其中。」

「這樣我們就不會像PLG某隊一樣，出現場上5名球員都是外國人的詭異情況，我們可以堅持保障場上一定會有本土球員，也讓本土球員獲得更多發揮空間。」賈凡也預告，等到錢薇娟忙完中華女籃總教練任務，T1必定舉辦開賽記者會。

至於雙北共有4支職業球隊盛況，賈凡表示，接下來會跟PLG問清楚賽程，避免兩聯盟出現衝突情況，「我們不會在PLG台北有賽程之際，也安排T1賽程，但新北球迷很幸福，因為新北兩隊共用新莊體育館，怎樣都不會衝突。我相信我們可跟PLG共好、共榮、共存。」