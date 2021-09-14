紐約「地鐵大戰」3連戰意外引發洋基「口哨門」事件，根據大都會一方的說詞，洋基球員在休息室吹口哨傳遞暗號給打者，告訴他們下一球是什麼。乍聽這和太空人敲打垃圾桶的作弊方式很像，大都會球星林鐸(Francisco Lindor)藉此挑釁洋基球員，引爆雙方衝突。

大都會投手華克(Taijuan Walker)在3連戰第2場登板先發，他第2局被打了5分，畢拉(Jonathan Villar)發現華克的投球準備動作有瑕疵，被洋基球員猜中他要投的球，同時洋基休息室又傳出可疑的口哨聲。在畢拉提醒華克之後，華克連續解決洋基12人，沒有再被上壘。

林鐸表示他沒有證據，但他合理懷疑洋基作弊，「我跑過二壘的時候（擊出全壘打），對他們做出吹口哨的手勢。我不是百分之百確定，但我肯定聽見了不尋常的口哨聲。」

在洋基休息室吹口哨的據說是投手派羅塔(Wandy Peralta)。洋基對於作弊的指控嗤之以鼻，史坦頓(Giancarlo Stanton)說：「如果你看派羅塔不爽，那你就去針對他一個人，不要把其他人也扯進來。」當時與林鐸爆發口角的就是史坦頓。另一位洋基球員賈羅(Joey Gallo)則表示他很討厭派羅塔在休息室吹口哨，「簡直吵死人」。

大都會球團正討論是否要向大聯盟上報此事。然而依照聯盟的規定，即使洋基真的看出華克的破綻並以口哨聲傳遞，那也不算作弊，因為洋基沒有使用電子儀器，而且比賽地點還是大都會的主場，洋基不可能厲害到在客場作弊。此外林鐸第3戰擊出單場三響炮，可見洋基單場4轟也沒什麼，讓大都會的指控顯得蒼白無力。